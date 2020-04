Coronavirus, resta aperto anche di notte il Pronto soccorso di Cuorgné

Nelle ore notturne non chiude - per ora - il pronto soccorso della città di Cuorgné. E' stata infatti scongiurata l'ipotesi che avrebbe coinvolto l'ospedale della città del Canavese, facente parte della Asl To4, che era stata presa in considerazione nei giorni scorsi per permettere di "liberare" medici e infermieri nella fascia oraria compresa dalle 20 alle 8 del mattino seguente, da impiegare per tamponare l'emergenza nei nosocomi di Ivrea, Cirié o Chivasso.

Il Comune e molte forze politiche hanno però espresso contrarietà all'ipotesi e nel frattempo uno dei medici volontari destinati al territorio piemontese ha permesso per il momento di congelare lo scenario.