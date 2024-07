Nichelino, concluso il primo Campus di Protezione Civile dedicato ai giovani

Si è concluso nei giorni scorsi il primo Campus di Protezione civile dedicato ai giovanissimi. Una iniziativa fortemente voluto dal Comune di Nichelino e dall'assessore Fiodor Verzola.

Il valore del volontariato e del divertimento

"Un progetto incredibile, che per una settimana ha visto le giovani generazioni del territorio cimentarsi con le pratiche di Protezione civile, riscoprendo il valore immenso del volontariato e nel contempo divertendosi", ha detto Verzola, per sottolineare il valore sociale dell'iniziativa. Vedere il loro entusiasmo e i loro sorrisi spontanei ci ricarica di tutti gli sforzi compiuti e ci fa comprendere quanto le politiche territoriali debbano rivolgersi il più possibile a queste fasce di età, presente e futuro della nostra società".

Verzola: "Il loro presente è il nostro futuro"

L'assessore di Nichelino ha sottolineato come investire sul presente di questi giovani "vuol dire ipotecare il nostro futuro, bisognoso di cura, attenzione e amore". E i recenti episodi di maltempo che hanno toccato duramente la cintura sud di Torino hanno dimostrato come anche la consapevolezza delle nuove generazioni sia un elemento fondamentale per progettare un domani diverso.