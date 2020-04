Carmagnola: modulo di autocertificazione per la richiesta dei buoni spesa e dei pacchi alimentari

E’ disponibile sul sito del Comune il modulo di autocertificazione da compilare per la richiesta di erogazione di buoni spesa o per la consegna di pacchi alimentari.

Parte quindi anche la seconda misura di sostegno alimentare alle famiglie prevista dall’ordinanza 658/2020 della Protezione Civile per venire incontro alle esigenze delle tante persone che a causa dell’emergenza Covid 19 si trovano in difficoltà.

Ricordiamo che per quanto riguarda il ritiro del pacco alimentare, le persone che si trovano in quarantena, isolamento o che per altri motivi non possono uscire di casa possono inviare l’autocertificazione compilata via email all’ufficio Politiche Sociali oppure telefonare ai numeri 0119724224-226 e richiedere che il pacco alimentare venga consegnato al domicilio. In tal caso la consegna avverrà attraverso il personale della Protezione Civile.