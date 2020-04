Latterie Inalpi e AtelieReale omaggiano con la Colomba pasquale chi lotta in prima linea per dire “Siamo con Voi!”

Un gesto semplice ma ricco di significato e simbologia è quello compiuto a quattro mani da Latterie Inalpi e Antica Corona Reale. Inalpi e lo Chef 2 stelle Michelin Gian Piero Vivalda invieranno nel corso di questa settimana, a tutti gli operatori sanitari degli ospedali Santa Croce e Carle di Cuneo, San Luigi di Orbassano, Amedeo di Savoia di Torino, Sacco di Milano e Spallanzani di Roma, 400 Colombe Gran Gourmet AtelieReale in incarto Inalpi.

La Colomba Gran Gourmet al burro di filiera Inalpi è molto di più: è un prodotto d’eccellenza, frutto del profondo legame con il territorio e del “saper fare” i lievitati di chef Vivalda. Una colomba a lunga lievitazione naturale, impastata con farine biologiche, burro di filiera piemontese certificata INALPI, arance candite, nocciole del Piemonte IGP, mandorle di Sicilia, Moscato d’asti DOCG e l’acqua di sorgente alpina.

Il Burro Piemontese Inalpi, ingrediente principe di questa ricetta, è infatti derivato da sola panna di centrifuga, ottenuta da latte 100% piemontese di filiera corta e controllata e dona all’impasto una fragranza e un sapore delicato e unico.

“Vogliamo essere vicini ad ogni donna e uomo che ormai da diverse settimane sono in prima linea in una battaglia quotidiana e sfiancante, ma che non si arrendono. Vogliamo trasmettere ad ognuno di loro la nostra vicinanza ed il nostro ringraziamento, con un piccolo gesto che riteniamo essere doveroso. E vorremmo poterli ringraziare anche per tutto ciò a cui stanno rinunciando in questo complesso periodo: loro stessi e le loro famiglie. Un esempio encomiabile che dovrà rimanere nella memoria di ognuno di noi e del nostro Paese” – dichiara Ambrogio Invernizzi – Presidente Latterie Inalpi SpA.

Aggiunge chef Gian Piero Vivalda: “La decisione di fare questo dono, un’idea nata insieme alla famiglia Invernizzi, agli operatori sanitari impegnati nella gestione dell’emergenza Covid-19, ha oggi un valore ancor più grande.

Oltre alla bontà del gesto e al desiderio di regalare una “pausa dolce” a chi combatte in prima linea, l’iniziativa è un impegno nel sostenere l’intera filiera, composta da 400 conferitori delle province di Cuneo e Torino da cui provengono molti dei miei ingredienti, primo fra tutti il latte di filiera corta e certificata 100% piemontese, da cui nasce il Burro Inalpi”.



Una colomba quindi, simbolo di serenità, di pace e di speranza, valori che in questi giorni si rafforzano, facendo assumere al desiderio di unione e fratellanza, una connotazione ancora più intensa e solida. Una colomba per dire: “Siamo con Voi!”, continuiamo insieme a lottare, certi di farcela.

ATELIEREALE, IL LABORATORIO DI PANIFICAZIONE DI ANTICA CORONA REALE** di chef Gian Piero Vivalda

AtelieReale viene inaugurato nel 2016, proprio a lato del dehors estivo del ristorante, recuperando gli ambienti della vicina cascina: 200 mq di spazi luminosi, affacciati sui tavoli sotto il pergolato da un lato, e sull’orto dall’altro, dotati delle migliori attrezzature di produzione italiana. Alla sua guida il pastry chef Luca Zucchini.

https://www.anticacoronareale.it/ateliereale/

Ufficio Stampa AtelieReale:

Axelle Brown-Videau 338 7848516 axelle@origamiconsulting.it

Mirta Oregna 338 7000168 mirta_oregna@yahoo.it

LATTERIE INALPI SpA Inalpi, azienda lattiero casearia di Moretta (Cuneo), porta con sé una lunga storia di impegno sul territorio, che va di pari passo con la natura propensione all’innovazione. Dalla filiera corta e certificata del latte 100% piemontese, nascono prodotti unici, come il Burro Piemontese, il Latte in Polvere, di cui Inalpi è l’unico produttore italiano, le Fettalpine o la Fonduta Reale, prodotta da formaggio Alpe d’Oro ed ideata per i palati più esigenti. Un percorso di crescita continuo che hanno portato ad Inalpi importanti riconoscimenti dai principali player di mercato sia nazionale che internazionale. www.inalpi.it