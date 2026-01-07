Beinasco, mezzi spargisale in azione per combattere i rischi del grande freddo

L'Epifania tutte le feste si porta via e così oggi, mercoledì 7 gennaio, è il giorno della ripresa di tutte le attività e soprattutto delle scuole, dopo la lunga parentesi di Natale e Capodanno. In questi giorni di freddo intenso, soprattutto nelle ore notturne, il rischio di trovare strade ghiacciate è aumentato in modo esponenziale, ma a Beinasco si è lavorato per cercare di ridurre al minimo i rischi.

Spargisale in azione

"I mezzi spargisale sono in circolazione ogni sera ormai da diversi giorni e gli operai della Beinasco Servizi sono intervenuti per mettere in sicurezza i marciapiedi attorno a scuole, cimiteri e aree di mercato", ha dichiarato il sindaco Daniel Cannati, parlando delle necessità di impegnarsi per mantenere le strade della città pulite e sicure.

"Prudenza al volante"

"Ieri sera abbiamo sparso il sale su tutta la viabilità cittadina, comprese le zone attorno alle scuole, per farci trovare pronti alla ripresa di questa mattina", ha aggiunto il primo cittadino di Beinasco, che poi ha lanciato un invito alla cautela a tutti gli automobilisti: "Le temperature resteranno rigide almeno per tutta la settimana: anche se le strade sono pulite, è importante fare più attenzione del solito e guidare con particolare prudenza".