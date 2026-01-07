Mancano spazi per le sepolture, in arrivo oltre 300 ossari al cimitero di Moncalieri

Il problema si è acuito nel corso delle settimane, diventando una criticità assoluta con la fine del 2025. Nel cimitero di Moncalieri mancano gli spazi disponibili per sepolture e tumulazioni. Secondo quanto riportato dagli atti comunali, è necessario avvisare al più presto lavori di estumulazione delle cellette giunte a scadenza di concessione, ma si tratta di interventi che richiedono tempi tecnici non brevi, oltre ad una necessaria programmazione.

Oltre 300 i nuovi ossari

Per uscire dall'impasse, l'amministrazione comunale e l'assessore Michele Morabito hanno deciso di adottare una soluzione immediata per garantire la continuità dei servizi cimiteriali e assicurare la disponibilità di nuove sistemazioni. È stata decisa nei giorni scorsi l’acquisizione del servizio di posa in opera e installazione di 324 ossari, organizzati in sei strutture composte da tre colonne e nove file in altezza.

Lavori per 64 mila euro

In questo modo si punta a ridurre le difficoltà legate alla mancanza di spazi. L’incarico per la fornitura e l’installazione è stato affidato a una ditta torinese, per un importo complessivo di poco superiore ai 64 mila euro.