 / Moncalieri

Moncalieri | 07 gennaio 2026, 10:15

Mancano spazi per le sepolture, in arrivo oltre 300 ossari al cimitero di Moncalieri

L'intervento (affidato ad una ditta torinese) per una cifra di poco superiore ai 60 mila euro

Una foto dell'ingresso del cimitero di Moncalieri

Una foto dell'ingresso del cimitero di Moncalieri

Il problema si è acuito nel corso delle settimane, diventando una criticità assoluta con la fine del 2025. Nel cimitero di Moncalieri mancano gli spazi disponibili per sepolture e tumulazioni. Secondo quanto riportato dagli atti comunali, è necessario avvisare al più presto lavori di estumulazione delle cellette giunte a scadenza di concessione, ma si tratta di interventi che richiedono tempi tecnici non brevi, oltre ad una necessaria programmazione.

Oltre 300 i nuovi ossari

Per uscire dall'impasse, l'amministrazione comunale e l'assessore Michele Morabito hanno deciso di adottare una soluzione immediata per garantire la continuità dei servizi cimiteriali e assicurare la disponibilità di nuove sistemazioni. È stata decisa nei giorni scorsi l’acquisizione del servizio di posa in opera e installazione di 324 ossari, organizzati in sei strutture composte da tre colonne e nove file in altezza. 

Lavori per 64 mila euro

In questo modo si punta a ridurre le difficoltà legate alla mancanza di spazi. L’incarico per la fornitura e l’installazione è stato affidato a una ditta torinese, per un importo complessivo di poco superiore ai 64 mila euro.

Massimo De Marzi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium