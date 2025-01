Scuole dell'infanzia, la Città apre domani le iscrizioni per l'anno scolastico 2025/2026

La Città di Torino ha deciso di confermare la data di avvio delle domande di iscrizione alle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2025/26, fissata per le ore 8.00 di domani 8 gennaio 2025, e di prorogare il termine ultimo per la presentazione delle stesse alle ore 20.00 del 10 febbraio 2025. Tale scelta mira a offrire alle famiglie una finestra temporale più ampia per valutare con attenzione le opzioni disponibili, in linea con le indicazioni contenute nella nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 208 del 3 gennaio 2025.

La decisione di ampliare l’arco temporale è stata resa possibile grazie al sistema unico di iscrizioni adottato dalla Città e gestito attraverso una piattaforma interna che permette una gestione flessibile ed efficace delle procedure. Tale sistema rappresenta un elemento chiave per garantire un processo agevole e accessibile a tutte le famiglie torinesi.

“La Città di Torino adegua da sempre le date di iscrizione per le scuole d’infanzia a quelle stabilite dal Ministero, a maggior ragione dopo l’introduzione della graduatoria unica - afferma l’assessora alle Politiche Educative, Carlotta Salerno -. Alla luce della decisione del MIM di procrastinare la finestra e considerando però che la Città era già pronta dal punto di vista organizzativo e logistico con la piattaforma, abbiamo deciso di mantenere la data di apertura delle iscrizioni fissata per domani e prolungare il periodo fino al 10 febbraio, allungando dunque la finestra e dando alle famiglie oltre un mese di tempo a disposizione. È importante sottolineare, inoltre, che la data di pubblicazione delle graduatoria unica rimarrà invariata”.

Per favorire ulteriormente la partecipazione, sono state organizzate una serie di iniziative volte a supportare le famiglie nella compilazione delle domande. A partire da domani, sarà attivata l'apertura straordinaria degli Sportelli Iscrizioni, dedicati a coloro che non dispongono delle credenziali necessarie o incontrano difficoltà nell'inserimento delle informazioni. Inoltre, sul territorio cittadino, sette Biblioteche Civiche, il Centro Interculturale e le otto Case del Quartiere collaboreranno per offrire assistenza e informazioni utili, garantendo una rete di supporto capillare.

Inoltre, in conseguenza dell’ampliamento del periodo di iscrizione, sono state ridefinite alcune scadenze relative alla pubblicazione delle graduatorie. La graduatoria provvisoria sarà resa disponibile il 6 marzo 2025, mentre il termine per la richiesta di revisione del punteggio è fissato al 16 marzo 2025. Rimane invece confermata al 27 marzo 2025 la pubblicazione della graduatoria definitiva. L’Amministrazione ricorda inoltre che l’ordine di presentazione delle domande non influisce in alcun modo sulla determinazione della graduatoria, assicurando così equità e trasparenza nell’intero processo.