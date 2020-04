Contrasto alla cimice asiatica, Protopapa: "Il Piemonte è pronto alla lotta biologica"

Il 31 marzo la Conferenza Stato-Regioni ha dato parere favorevole ai due decreti che permetteranno di intervenire a favore delle imprese agricole per prevenire e contenere i danni da cimice asiatica per la stagione 2020 e indennizzare quelli subiti nel 2019, consentendo il via libera alla riproduzione e diffusione della Vespa Samurai e alle misure di emergenza necessarie per concedere agli agricoltori gli 80 milioni di euro di indennizzi stanziati dal Governo.

“La Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere favorevole al decreto che stabilisce le norme per l’introduzione nell'ambiente della Vespa Samurai. Si tratta di un provvedimento fondamentale per l’agricoltura – commenta l’assessore all'Agricoltura e cibo della Regione Piemonte, Marco Protopapa - e per la lotta biologica alla cimice asiatica: l’insetto che sta devastando le produzioni ortofrutticole, e non solo, di mezza Italia. Con il primo decreto, sarà possibile innanzitutto allevare ed immettere nell'ambiente uno degli antagonisti più efficaci della cimice. Manca l'adozione del Ministero dell’Ambiente, ma dovrebbe trattarsi di una semplice formalità, dopodiché potranno essere presentate ed approvate rapidamente le relazioni necessarie per avviare davvero un progetto tanto atteso quanto necessario, mentre il secondo costituisce un atto fondamentale per permettere l'indennizzo dei danni subiti nell'anno 2019 anche per il nostro Piemonte. Al progetto stanno lavorando da tempo diverse Università italiane, il CREA ed altri istituzioni di ricerca quali Agrion in collaborazione con il settore fitosanitario, le organizzazioni di categoria e le associazioni di produttori”.