Young Audience Award 2020, questa edizione sarà online

Anche quest’anno il Museo Nazionale del Cinema partecipa allo Young Audience Award 2020 che in questa edizione sarà ON-LINE e in contemporanea in oltre 40 paesi europei. In Italia partecipano all’iniziativa anche Fondazione Stensen a Firenze e Alice nella città a Roma.

Ragazzi e ragazze dai 12 ai 14 anni possono far parte della grande giuria cinematografica di teen-agers europei che decreterà il film vincitore del Young Audience Award 2020, promosso da European Film Academy.

I ragazzi potranno guardare i 3 film in concorso, in streaming dal 23 al 25 aprile 2020 sul sito ufficiale YOUNG AUDIENCE AWARD e partecipare agli incontri e alle presentazioni on-line per parlare insieme di cinema e dei film in concorso.

Le votazioni finali on-line si terranno la sera di sabato 25 aprile insieme ai giurati di tutta Europa! E domenica 26 aprile in streaming dalla Germania sul sito dello Young Audience Award, Grande Cerimonia di premiazione con registi, attori e ospiti.

La partecipazione è gratuita, iscrizione obbligatoria entro il 16 aprile. Per maggiori informazioni visita la pagina ufficiale dello Young Audience Award 2020 e il sito del Museo Nazionale del cinema.

L'iniziativa fa parte di “Torino Città del Cinema 2020. Un film lungo un anno”, un progetto di Città di Torino, Museo Nazionale del Cinema e Film Commission Torino Piemonte, con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in collaborazione con Regione Piemonte, Fondazione per la Cultura Torino www.torinocittadelcinema2020.it.