Coronavirus in Piemonte, nelle ultime 24 ore picco di guariti (107), ma anche altri 65 morti

E' di 613 pazienti guariti e 752 in via di guarigione il bilancio dei contagi in Piemonte dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. Lo ha comunicato l’Unità di Crisi della Regione nel bollettino quotidiano delle ore 19. I decessi salgono invece a 1.349

I "NUMERI" DI OGGI

Per quanto riguarda la giornata odierna, il numero di pazienti virologicamente guariti nelle ultime 24 ore è di 107 persone. Tutte sono risultate negative a due tamponi. "In via di guarigione", invece, sono altri 752, risultati negativi a un tampone (e in attesa del secondo).

I DECESSI SALGONO COMPLESSIVAMENTE A 1.349

I nuovi decessi di persone positive al test del Covid-19 sono invece 65. Il totale complessivo è ora di 1.349 morti, di cui 542 a Torino.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

Sono 13.434 le persone finora risultate positive al “Covid-19” in Piemonte: 1.966 in provincia di Alessandria, 633 in provincia di Asti, 594 in provincia di Biella, 1.190 in provincia di Cuneo, 1.075 in provincia di Novara, 6.425 in provincia di Torino, 670 in provincia di Vercelli, 633 nel Verbano-Cusio-Ossola, 184 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 64 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 429: ieri erano 440. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 46.927, di cui 26.474 risultati negativi.