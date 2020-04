"Siamo nella più totale solitudine”, l'allarme di un papà separato

“Non abbiamo prospettive, siamo nella più totale solitudine”: a portare la propria testimonianza sulla situazione attuale è Francesco (nome di fantasia), imprenditore e padre separato, in estrema difficoltà nel sostenere tutte le spese, in particolare quelle legate all'assegno di mantenimento dei figli, a causa dell'emergenza coronavirus: “Questa situazione - spiega – sta coinvolgendo sia chi gli assegni li deve versare che le famiglie a cui spettano, un dramma nel dramma. Se non ci si verrà incontro con ragionevolezza riducendo la cifra mensile le persone che, come me, non riusciranno a pagare potrebbero trovarsi di fronte a un tribunale con l'accusa di non aver sostenuto i figli e con l'obbligo di coprire le spese legali”.

A incidere maggiormente sulla problematica è la crisi economica che ha investito moltissime piccole-medie imprese e altrettanti professionisti: “Dall'inizio dell'anno – prosegue – ho incassato la metà rispetto al passato: tutto questo sta comportando sacrifici incredibili e mi ha costretto a mettere in cassa integrazione i dipendenti, cercando di coprire tutti, in attesa di aiuti ancora incerti e insufficienti. Gli investimenti fatti prima dello scoppio dell'emergenza, inoltre, stanno aggravando la situazione”.

Come se non bastasse c'è anche una certa riluttanza nel chiedere aiuto, causata dalla propria posizione sociale: “Gli imprenditori - aggiunge – vengono solitamente considerati come benestanti che devono dare una certa immagine di sé; per questo, quando versano in difficoltà economiche, fanno ancora più fatica a chiedere aiuto per non mettere in cattiva luce la propria azienda: è una questione di pudore, conosco decine di altre persone, tra cui ristoratori e gestori di officine, nella stessa e identica situazione”.