Onorevole Gancia (Lega): “Il Consiglio Europeo che discuterà gli interventi economico-finanziari coinvolga le istituzioni democratiche dell'Unione"

"Il Consiglio Europeo, che si riunirà a breve per discutere e analizzare le proposte economico-finanziarie scaturite dal vertice dell'Eurogruppo di giovedì, deve promuovere e favorire, adesso più che mai, il pieno coinvolgimento delle istituzioni democratiche dell'Unione Europea.

È di vitale importanza che il Parlamento di Strasburgo resti, in ogni passaggio della procedura che porterà alla definitiva entrata in vigore e in funzione degli interventi contro il coronavirus, la voce dei cittadini che lo hanno eletto direttamente e che stanno subendo le sofferenze e gli effetti della pandemia.

Le uniche condizioni devono essere esclusivamente la difesa della salute, anche in termini di prevenzione per il futuro, e la tutela dell'impresa e del lavoro. Ogni euro speso in questa duplice e contestuale direzione, durante e dopo l'emergenza, non dovrà essere conteggiato né gravare sui successivi bilanci ordinari degli Stati".

Lo afferma l’on. Gianna Gancia, europarlamentare della Lega