Il coronavirus si è portato via Piero Gay, memoria storica del Toro

Un pezzo di storia del Toro se ne è andato ieri, all’età di 84 anni. I tifosi granata piangono Piero Gay, strappato dal coronavirus all’affetto dei suoi cari e di chi aveva avuto il piacere di conoscerlo.

Era stato il fondatore dei Fedelissimi Granata, assieme al mitico Ginetto Trabaldo, ma il suo volto era noto non solo ai frequentatori della curva Maratona, ma anche a coloro che, negli anni Ottanta e Novanta, ne avevano apprezzato il garbo e la comptenza in tv. Era stato per anni, a partire da Televox, conduttore e ospite di numerose trasmissioni dedicate al suo Torino dalle varie emittenti locali piemontesi. Piero Gay parlava con garbo e stile, con pacatezza e competenza: non aveva bisogno di alzare la voce per farsi sentire, perché era un’autentica memoria storica granata. E i suoi giudizi, spesse volte severi, erano accettati da tutti, perché di Piero Gay era riconosciuta l'assoluta autorevolezza.

Lui, che da giovane si era nutrito delle gesta del Grande Torino, ne parlava sempre con profondo trasporto, ma anche con la consapevolezza che quei tempi non sarebbero più tornati. Era un signore, per come vestiva e per come si poneva, durante i suoi interventi televisivi. La conferma della sua scomparsa, che girava già dal tardo pomeriggio, l’ha data Carlo Testa, che per tanti anni lo aveva avuto come opinionista di punta nei suoi svariati programmi dedicati al Toro, prima di fare dei colori granata una ragione di vita, andando a gestire lo store ufficiale. Testa lo ha ricordato con parole cariche di affetto vero, corredate da un bellissimo video, sulla sua pagina Facebook: “Buon viaggio Maestro Granata, sarai già in prima fila con i nostri Eroi per guidarci ancora. Ciao Piero ♥”.

Chi scrive, lo aveva conosciuto nella seconda metà degli anni Novanta. Era il classico signore piemontese, con cui era piacevole parlare di tante cose, non solo del Toro. Eravamo seduti allo stesso tavolo la sera del 3 dicembre 2006, durante la cena organizzata per il centenario granata al Bar Norman, là dove tutto era iniziato nel secolo scorso (ai tempi della Birreria Voigt). A quel tavolo era seduto anche l’avvocato Luciano Nizzola, ex direttore generale del Torino di Sergio Rossi, prima di diventare presidente della Lega Calcio e poi della Figc. Era stata una full immersion granata, tra ricordi, aneddoti e battute.

Buon viaggio, Piero. Adesso ritroverai capitan Valentino e i tuoi idoli di gioventù, ma da lassù continuerai a guardare il Toro con passione e garbo.