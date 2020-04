L'accusa del Nursind: "Diverse Asl cercano il Covid con un solo tampone invece che due"

"Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto numerose segnalazioni in merito al fatto che diverse aziende sanitarie in Piemonte, stanno effettuando la ricerca del SARS-CoV-2 tramite un solo tampone anziché due". Lo denuncia il sindacato degli infermieri Nursind.

"Allo stato attuale - spiega Francesco Coppolella - l'Istituto superiore di sanità ha sempre inviato indicazioni sulle modalità di esecuzione di due tamponi: uno nasale e l'altro faringeo. Ultimamente secondo alcune indicazioni dell'unita di crisi regionale, le aziende probabilmente a causa della carenza di tamponi, stanno procedendo ad effettuare un unico tampone con modalità di prelievo differenti. Infatti in alcune aziende viene effettuato un tampone nelle due narici, in altre in una sola narice e in altre ancora naso e faringe con un solo tampone. Come sindacato abbiamo portato la problematica all'attenzione dell'istituto superiore di sanità, per comprendere se tale metodica di ricerca in base ai dati disponibili in letteratura, sia sufficiente a individuare il SARS-CoV-2, o se la stessa potrebbe creare dei falsi negativi. Attendiamo fiduciosi una risposta in merito".