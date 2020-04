Percorre 47 km in auto per andare a fare la spesa: si prende una multa di 533 euro

Ha percorso quasi 50 km, 47 per essere precisi, per andare a fare la spesa in un centro commerciale, sfidando il decreto del governo e un po' anche la fortuna. Ma la polizia locale l'ha scoperta e l'ha multata per 533 euro. La protagonista di questo episodio è una donna residente a Lemie, nelle Valli di Lanzo, fermata a Caselle.

La donna è stata controllata lungo la strada provinciale 2, nei pressi del centro commerciale "Bennet". Interrogata sui motivi che l'avessero spinta così lontano da casa, non ha saputo fornire giustificazioni valide. Per quello è scattata la sanzione per inosservanza delle restrizioni legate all'emergenza coronavirus.

Stesso destino per un'altra automobilista, anche lei diretta nello stesso ipermercato, partita però da Leinì.