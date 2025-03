Carnevale in maschera a Parella: sfilata e festa per tutti

L'appuntamento è per sabato 1 marzo 2025, dalle 14 alle 18.45, per le strade del quartiere Parella.

La manifestazione inizierà con una colorata sfilata in maschera per le vie del nostro quartiere, seguita da giochi, animazioni e una merenda per tutti. La giornata si concluderà con la Messa finale, un momento di condivisione e riflessione. Un'opportunità di festa e comunità per grandi e piccini!