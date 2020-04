Imprese riaperte? "Anche il commercio, l'artigianato e le piccole imprese devono essere coinvolte"

Non solo le grandi industrie, ma anche l'artigianato, il commercio e le piccole imprese. Ci sarà anche Rete Imprese Italia nella squadra che - con il coordinamento del Politecnico e della Regione - si metterà a studiare per realizzare il vademecu “Imprese aperte, lavoratori sicuri”, da applicare quando finalmente prenderà corpo la Fase 2 e si dovrà tornare a una pseudo-normalità.

"Il mondo delle micro e piccole imprese, anche quelle finora costrette alla chiusura, deve essere messo in grado di riaprire in condizioni di sicurezza, all’interno di un provvedimento governativo, e non regionale, privo di incertezze interpretative, incentrato sul “Protocollo Governo-Parti sociali” dello scorso 14 marzo", dicono da Rete Imprese Italia. "Nei prossimi giorni le linee guida finora elaborate all’interno di contesti organizzativi di grandi imprese o di enti culturali dovranno pertanto essere testate e riadattate all’interno del contesto della micro e piccola impresa, nei suoi molteplici settori in cui si articola".