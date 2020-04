Chiusure strade provinciali, manutenzioni e abbattimenti: come cambia la viabilità

Settimana di lavori nelle strade provinciali della provincia di Torino. Nei prossimi giorni, tra manutenzioni stradali, lavori di abbattimento e opere, sono infatti in programma una serie di interventi destinati a modificare la viabilità

Sp. 264 “di Masino” e Sp. 80 "di Caravino" in territorio del Comune di Caravino dal 22 al 30 aprile

Per abbattimento delle piante lungo la fascia di rispetto stradale per pericolo incolumità pubblica; è istituito divieto di transito a tutti gli utenti lungo la Sp. 264 “di Masino” dal km. 0+000 al km. 3+200 e la Sp. 80 "di Caravino" dal km. 10+600 al km. 12+500, in territorio del Comune di Caravino, dalle 8 alle 18 per il periodo 22-30 aprile 2020 con l’esclusione dei sabati e dei festivi, e con deviazione su idonei percorsi alternativi indicati da apposita segnaletica.

Sp. 264 di “Masino” dal Km. 0+000 al Km. 2+000 nei giorni 22-23 aprile 2020;

Sp. 264 di “Masino” dal Km. 2+000 al Km. 3+200 nei giorni 24-27 aprile 2020;

Sp. 80 di “Caravino” dal Km. 10+600 al Km. 12+500 nei giorni 28-29-30 aprile.2020

Sp. 254 “del Pian del Frais” in centro abitato del Comune di Meana di Susa il 24 aprile

Per interventi di manutenzione ordinaria consistenti nella pulizia da arbusti e micro-disgaggi su parete rocciosa aggettante la Sp. 254 del Pian del Frais al km 0+200 è disposta la chiusura temporanea del transito per tutti i veicoli, al fine di procedere con le lavorazioni di manutenzione ordinaria, lungo la Sp.. 254 “del Pian del Frais” dal km 0+075 al km 0+410, in centro abitato del Comune di Meana di Susa per il 24 aprile 2020 dalle 8 alle 17 con deviazione del traffico locale.

Sp. 213 “di Exilles” in centro abitato del Comune di Exilles dal 20 al 24 aprile

Per opere relative al II lotto del Sistema acquedottistico di Valle con esecuzione della condotta principale nel tratto Salbertrand-Bussoleno, è istituita la chiusura temporanea di parte della strada provinciale per tutti i veicoli, al fine di procedere con le lavorazioni di una riparazione urgente della condotta, lungo la Sp. 213 “di Exilles” dal km 0+700 al km 1+240, in territorio del Comune di Exilles dalle 8,30 del 20 aprile 2020 alle 18 del 24 aprile 2020.