Viabilità e trasporti | 16 gennaio 2026, 19:53

Tragedia della strada, non ce l'ha fatta il 14enne investito questa mattina a San Sebastiano da Po

Il giovane è stato portato in codice rosso al Giovanni Bosco, rianimato e operato d'urgenza, ma non c'è stato nulla da fare: è morto alle 18.45

E' morto al Giovanni Bosco il 14enne investito a San Sebastiano da Po

Esito tragico per l'incidente stradale che questa mattina ha visto un ragazzo di 14 anni essere investito a San Sebastiano da Po, alle 7.30, lungo la provinciale 590. Il giovane, infatti, è morto nonostante la corsa in ambulanza al Giovanni Bosco di Torino.

Ricoverato in condizioni disperate

Arrivato in codice rosso e in condizioni disperate, in arresto cardiaco, è stato rianimato e quindi operato d'urgenza. Una lotta contro i tempo che però non è bastata e in queste ore il ragazzo è morto alle 18.45.

 

Massimiliano Sciullo

