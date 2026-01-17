Moncalieri potenzia il trasporto scolastico: 71 posti in più e un nuovo autobus

Il 2026 appena iniziato vede Moncalieri scommettere (e investire ulteriori risorse) sulla scuola. La città del tempo pieno comunale, stavolta ha deciso di rafforzare il trasporto scolastico. A darne notizia è stato il vicesindaco Davide Guida: "Sono 71 i nuovi posti complessivi negli scuolabus di Moncalieri. Grazie a un monitoraggio puntuale del servizio e all'ascolto delle famiglie siamo riusciti ad azzerare le liste d'attesa su tre linee e a garantire il servizio a chi ne ha più bisogno".

Il raddoppio della linea 4

"Abbiamo inoltre introdotto il raddoppio della linea 4, che collega le zone più periferiche: da Revigliasco alla scuola media Nino Costa di Testona e da via Petrarca alla scuola primaria Manzoni in via Santa Brigida", ha aggiunto Guida. Si tratta di un percorso molto richiesto, cresciuto nel tempo insieme alle esigenze delle famiglie, al quale si è voluto dare una risposta.

"Oggi il trasporto scolastico a Moncalieri garantisce 500 posti tra andata e ritorno, con 5 linee e 7 bus - ha concluso il vicesindaco - un sostegno per le famiglie, la gestione casa-lavoro e l’autonomia dei ragazzi". Perché 'la scuola prima di tutto' non sia solo uno slogan ma un impegno vero e concreto.