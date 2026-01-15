Tram 15 "aggancia" un'auto che finisce sopra un albero (e lo abbatte) [FOTO E VIDEO]

"Curioso" incidente questa mattina alle 6.30 circa in corso Belgio all'angolo con via Cigliano, dove secondo le prime ipotesi un tram della linea 15 avrebbe "agganciato" una Ford Cougar facendola finire su un albero.

Disagi per i mezzi pubblici

Lo scontro, che fortunatamente al momento non sembra aver avuto gravi conseguenze, ha bloccato il trasporto pubblico nel cuore di Vanchiglietta. In base ad una ricostruzione iniziale, il conducente della vettura si stava immettendo da via Cigliano su corso Belgio, quando è arrivato il 15. Un disattenzione causata dalla poca visibilità dell'incrocio oppure il mancato rispetto della precedenza potrebbero essere all'origine del sinistro.

Inevitabile l'impatto tra i due mezzi, con il tram che ha travolto e trascinato la macchina facendo terminare la sua corsa sopra un albero, che è caduto. La Ford Cougar è stata seriamente danneggiata nell'impatto, così come la Multipla parcheggiata sotto la pianta abbattuta.

Conseguenze lievi

Sul posto la Polizia Municipale e i pompieri per gli accertamenti. Il conducente è uscito da solo dalla Ford, ma è stato portato all'ospedale per accertamenti. Via Cigliano, nel tratto tra via Oropa e corso Belgio, è al momento chiusa al traffico. Il 15 è limitato in corso Tortona.