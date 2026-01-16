Arriva la passerella ciclopedonale sopra corso Don Luigi Sturzo: cambia la viabilità della zona Meisino

Proseguono i lavori di realizzazione del Centro per lo Sport l’Educazione ambientale nel Parco del Meisino: arriva la passerella ciclopedonale sopra corso Don Luigi Sturzo. Questa mattina hanno preso il via ai lavori di posa dell'infrastruttura sopraelevata, che dureranno circa tre settimane, nel tratto tra corso Casale e via Friedrich Nietzsche.

Fino ad inizio febbraio sarà chiusa la carreggiata verso il centro di Torino. L'altro lato sarà organizzato con due corsie in direzione Settimo e una per chi viaggia in senso opposto. Verrà così garantita la circolazione dei veicoli in entrambi i sensi di marcia, oltre alla sicurezza e la piena operatività del cantiere.

Chiusura totale del corso

Dalle 20.30 di venerdì 23 gennaio alle ore 12 di sabato 24 gennaio, inoltre, il corso verrà chiuso in entrambe le direzioni per consentire la posa della passerella e il collaudo strutturale e funzionale. La nuova passerella ciclopedonale consentirà di collegare le due parti del Parco del Meisino, oggi separate da corso Don Luigi Sturzo, migliorando l'accessibilità e la fruibilità dell’area verde e al nuovo Centro per lo Sport e l’Educazione ambientale. L’opera permetterà inoltre un percorso più accessibile e funzionale al tracciato della Ciclovia VenTo, rispetto a quello attualmente esistente.

Per quanto riguarda il progetto, dopo vent'anni di abbandono la Cascina Malpensata, sarà riqualificata per realizzare la sede operativa del Centro per l’educazione sportiva e ambientale e ospiterà le attività didattiche sportive e ambientali per le scuole.

Le attività sportive

Sarà dotata di una sala riunioni, segreteria, bagni e spogliatoi, piccola area ristoro con distributori automatici. Ospiterà inoltre un Punto informativo per la ciclovia Eurovelo 8 e Vento. Le discipline sportive praticabili saranno: arrampicata sportiva (lead e boulder), corsa campestre, tiro con l’arco, orienteering, disc golf, ciclocross, MTB, pump track, skiroll, biathlon, cricket, fitwalking cross.

Tutte le attività sportive saranno organizzate principalmente per le scuole, che avranno a disposizione gratuitamente attrezzature per praticare i vari sport (ad esempio arco, frecce, bersagli, biciclette, skiroll, imbragature per arrampicata sportiva, mazze e palle da cricket, dischi per il disc golf, ecc).