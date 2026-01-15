Nichelino, grosso incidente all'imbocco della tangenziale: due feriti e traffico in tilt

Traffico in tilt nella prima mattina di oggi, giovedì 15 gennaio, sulla tangenziale sud di Torino. Coinvolti diversi mezzi, tra loro anche un tir e un furgone, con una macchina che dopo l'impatto è finita addirittura fuori dalla carreggiata.
Prima dello svincolo per Stupinigi
Il sinistro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, è avvenuto in viale Torino a Nichelino, poco prima dello svincolo per la tangenziale che porta a Stupinigi.
Due feriti portati entrambi al Cto
Sono giunti sul posto anche i sanitari del 118 per prestare le cure a due persone rimaste ferite, un codice verde ed uno giallo, portate entrambe al Cto.