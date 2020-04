Vinovo, l'ippodromo aperto per continuare a prendersi cura dei cavalli. "Ma siamo pronti a riaprire, anche a porte chiuse" [FOTO]

Il lockdown ha fermato anche i cavalli. O meglio, li ha tenuti lontani dalle gare, dagli spalti con gli spettatori, dal traguardo finale. Restano però le loro vite all'interno del paddock, la cura quotidiana, le attenzioni e i trattamenti necessari a garantire loro il confort e il benessere necessario.

Proprio le attività che, in queste settimane di stop, hanno visto impegnate le persone che lavorano a Vinovo presso il Centro di allenamento dell’ippodromo. "Sono state adottate le misure di sicurezza richieste dal MIPAAF con l’accesso al centro ridotto al minimo e consentito soltanto a chi effettivamente ha a che fare con l’accudimento e l’allenamento dei cavalli", spiega Silvano Ferraris, direttore dell'Ippodromo di Vinovo.



E intanto si pensa al futuro: "Come appartenenti al Gruppo Ippodromi Associati, che rappresenta i circa 25 ippodromi distribuiti su tutta la Penisola, abbiamo confermato la piena disponibilità delle società di corse a programmare, a porte chiuse, una riapertura anche delle competizioni in tempi brevi. Questo per rimettere in moto una filiera economica già prima del Covid-19 era in grave difficoltà", spiega Ferraris. Che però fissa dei punti con chiarezza: "E’ necessario condividere ed applicare un protocollo di nuove pratiche per far si che tutte le persone coinvolte possa operare in piena sicurezza. Il sottosegretario all’ippica L’Abbate ha annunciato che ci stanno lavorando, speriamo in un nostro attivo coinvolgimento in questo senso. Ciò è dovuto in primis ai nostri dipendenti e a tutti coloro che operano nella nostra struttura. Saranno regole condivise e applicate da tutti".

Intanto - dicono da Vinovo - il Gruppo Ippodromi Associati ha già fatto arrivare agli uffici competenti del Ministero delle Politiche agricole una proposta di calendario delle corse da maggio a fine anno che prevede la ripresa dell’attività quando ce ne saranno le condizioni e fino a dicembre recuperando l’attività persa. "Tutto questo a porte chiuse almeno fino a quando le condizioni non permetteranno l’accesso degli spettatori rispettando tutte le regole che saranno stabilite anche in questo senso".