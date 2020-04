EDISU Piemonte approva il bilancio 2020: oltre 35 milioni per le borse di studio

Il Consiglio di Amministrazione dell’EDISU Piemonte ha approvato ieri in videoconferenza il bilancio di previsione 2020 che prevede uno stanziamento di oltre 35 milioni sulla quota borse di studio e altre provvidenze economiche e di oltre 25 milioni per la gestione di tutti gli altri servizi per gli studenti come la ristorazione, le residenze universitarie, le manutenzioni.

Lo annuncia il presidente dell’Ente Alessandro Sciretti comunicando che la quota per le borse di studio sarà integrata più avanti quando sarà chiara la contezza del reale fabbisogno e delle economie generate dall’Ente nel corso dell’anno.

“Abbiamo incrementato gli stanziamenti per le attività sportive e per il servizio di prestito libri - evidenzia Sciretti - e abbiamo previsto oltre 13 milioni per investimenti con fondi già stanziati per manutenzioni straordinarie e nuove residenze, anche in parte coperti dall’avanzo di bilancio dell’Ente”.

“Ci tengo ad esprimere grande soddisfazione per l’approvazione del bilancio che, nonostante tutte le difficoltà del periodo, garantisce l’erogazione del diritto allo studio e mantiene il Piemonte al livello di eccellenza che lo caratterizza in questo campo. Un ringraziamento al CdA – prosegue il presidente - per il lavoro puntuale e molto approfondito ed a tutti gli uffici che hanno lavorato, in smart working, all'elaborazione di questo importante atto “.