Incroci accessibili in corso Massimo, la Circoscrizione 8 apre al confronto

Rendere pienamente accessibile uno degli incroci più frequentati e strategici della città, a pochi passi dal parco del Valentino. È questo l’obiettivo dell’ordine del giorno presentato in Circoscrizione 8 dai consiglieri di Casa Riformista, Alessandro Lupi e Roberto Passadori, che hanno chiesto all’Amministrazione comunale di adeguare i semafori dell’incrocio tra corso Marconi e corso Massimo d’Azeglio con dispositivi sensoriali per ciechi e ipovedenti.

La replica della Circoscrizione 8

Sulla questione sono intervenuti anche il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, e il coordinatore alla Viabilità, Alberto Loi Carta, che assicurano un approfondimento tecnico a breve termine.

“Sull’incrocio tra corso Marconi e corso Massimo d’Azeglio e su quello tra corso Massimo e corso Raffaello rivedremo la questione semaforica non appena termineranno i lavori al Valentino”, spiegano Miano e Loi Carta.

Una replica che apre alla possibilità di un intervento futuro, collegato alla conclusione dei cantieri in corso nell’area del parco, rimandando però ogni decisione operativa alla fine dei lavori.