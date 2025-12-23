Pedonalizzazione di via Roma: riapre il tratto tra il civico 48 e via Bertola

Conclusi i lavori, questa mattina è stato riaperto un nuovo tratto della nuova via Roma pedonale, compreso tra il civico 48 e via Bertola.

L’intervento rientra nel più ampio progetto di riqualificazione volto a dare un nuovo volto allo storico asse di via Roma: la strada è stata completamente ripavimentata in pietra e portata al livello dei portici, al fine di eliminare le barriere architettoniche e migliorare la vivibilità e la percorribilità dell’intero spazio pubblico.

Il segmento riaperto è stato inoltre attrezzato con nuovi dissuasori e panche, elementi che incentivano l’uso pubblico dell’area, rendendola più fruibile e sicura per i pedoni. Sono stati infine completati gli interventi di impermeabilizzazione del parcheggio sottostante e il rinnovo della rete di raccolta delle acque meteoriche.

Un primo tratto, tra piazza San Carlo e via Bertola, era già stato riaperto all’inizio di novembre; contestualmente era tornato percorribile al traffico veicolare anche l’asse di via Principe Amedeo, all’altezza di via Bertola.

Ad agosto, a seguito degli interventi di riqualificazione, era stato riaperto anche il segmento tra via Santa Teresa e via Maria Vittoria, inizialmente non previsto: dopo un solo mese di chiusura al traffico, il passaggio per pedoni e veicoli era stato completamente ripristinato.

L’intero cantiere, suddiviso in tre lotti (da piazza Castello a piazza San Carlo; da piazza CLN a via Cavour; da via Cavour a piazza Carlo Felice) e finanziato con 12 milioni di euro, in gran parte provenienti dai fondi PON Metro Plus dell’Unione Europea, avrà una durata complessiva di circa 14 mesi.

Il completamento dell’intera opera è previsto entro il mese di maggio 2026.