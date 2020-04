L'orgoglio partigiano più forte del "lockdown": "Il 25 aprile un fiore sulle lapidi vicino a casa nostra"

“E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà”. Si chiude così “Bella Ciao”, canzone simbolo della Resistenza e della lotta contro il nazi-fascismo. Domani, nel 75° anniversario della Liberazione, non sarà possibile scendere in piazza per una festa che rappresenta il cuore della storia democratica e repubblicana dell’Italia.

Alla vigilia di questo 25 aprile insolito, arriva dall’ex assessore al bilancio del Comune di Torino Gianguido Passoni la proposta di rendere omaggio ai caduti, nel rispetto delle misure contro il Coronavirus.

In un post su Facebook l’ex esponente della giunta Fassino racconta di aver “dedicato le ultime sere di quaratena a "costruire" insieme a mia figlia Camilla una mappa virtuale di tutte le 152 lapidi che ricordano i protagonisti della Resistenza in città, immaginando che ognuna di esse possa essere adottata ed onorata da chi le abita vicino”.

“Io -spiega Passoni - poserò il mio fiore in via Cibrario 70, a pochi metri da casa mia, in memoria di Maria Luisa Giaccone "la portinaia della Resistenza". La mia mappa è qui, è facilmente consultabile e vi sarò davvero grato se vorrete condividerla, diffonderla e usarla per trovare il punto più vicino alla vostra abitazione - https://bit.ly/lapidi-resistenza-torino”.

“Sarebbe davvero bello se sabato fossimo in tanti a dedicare un pensiero, un fiore, un disegno, alla lapide che ricorda le donne e gli uomini che più di settanta anni fa - nello stesso quartiere in cui oggi viviamo - hanno combattuto per la nostra libertà. Sarebbe davvero bello se sabato - anche questo sabato - le vie delle nostre strade fossero colorate da "mille papaveri rossi" conclude l’ex assessore.