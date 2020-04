Coronavirus, la Comunità cinese dona materiale sanitario all'ospedale Mauriziano

Nuovo gesto di solidarietà in un momento così difficile da parte di una comunità straniera a Torino. Si tratta in particolare di quella cinese, proprio il Paese da cui è partita la pandemia.

Nella giornata di venerdì, rappresentata dall'Associazione cinese e italo cinese di Torino, l'Associazione Immigrati Cinese Uniti in Piemonte, l'Associazione industriale e commerciante cinese di Torino, l'Associazione donna Amiche Italo Cinese di Torino, l'Associazione socio culturale italo cinese Zhi Song di Torino e l'Associazione culturale chinese Headline New media di Torino hanno donato all'ospedale Mauriziano di Torino materiale sanitario molto utile in questo momento storico di grave emergenza legata al Covid-19.



Tra le donazioni, ci sono per esempio 530 mascherine FFP2, 5000 maschere chirurgiche, 3000 maschere a tre veli, 100 tute e 90 litri di gel. Erano presenti Maurizio Dall'Acqua, Marco Giusta (Assessore alle Pari opportunità, politiche giovanili e famiglia del Comune di Torino), Maria Carmen Azzolina. "La Direzione ringrazia la Comunità cinese per la solidarietà dimostrata e per il materiale donato", hanno detto dal Mauriziano.