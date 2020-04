Riaprono le fabbriche: Fiom Cgil fornisce un video con le istruzioni per la sicurezza [VIDEO]

Un video di oltre 5 minuti per ribadire le pratiche e le misure di precauzione necessarie in un momento come questo, in cui le fabbriche riaprono dopo il Coronavirus, ma il contagio resta un nemico molto importante da combattere. E' quello che Fiom-Cgil Torino ha cominciato a diffondere nella giornata di oggi, a poche ore dopo la riapertura (di lunedì) di Mirafiori.

"Nell’era del Coronavirus, dove tutto sta cambiando velocemente, anche il sindacato deve fare altrettanto - spiega Edi Lazzi, segretario provinciale della Fiom-Cgil -. A fronte della decisione del governo di far ripartire le attività produttive dal 4 di maggio, abbiamo deciso di produrre un video da mettere in circolazione tramite la rete informatica, con mail, messaggi WhatsApp, profili social, in cui diamo dettagliate indicazioni alle lavoratrici e ai lavoratori sui protocolli di sicurezza che devono essere implementati all’interno delle aziende e sui comportamenti da tenere, oltre che nelle aziende stesse, anche nel tragitto casa lavoro e viceversa".



"In questo momento non è possibile fare le assemblee sindacali e non sappiamo con esattezza quando potremo nuovamente svolgerle. Per la Fiom, da sempre, la priorità è il rapporto costante con i lavoratori. Abbiamo individuato quindi uno strumento agile, in grado di raggiungere migliaia di nostri iscritti e non solo. L’obiettivo è dare un supporto soprattutto a coloro che lavorano all’interno di uffici e officine metalmeccaniche in cui non sono presenti i delegati sindacali. Sono quelli i luoghi che ci preoccupano maggiormente, dove non c’è un controllo, dove potrebbe essere sottovalutata l’emergenza in corso ignorando da parte delle imprese di mettere in campo tutti i provvedimenti necessari a far lavorare in sicurezza e conseguentemente avere un rimbalzo dei contagi che sarebbe disastroso per l’economia e per la tenuta psicologica dei cittadini a fronte di un nuovo lock down. Ovviamente la FIOM CGIL rimane a disposizione dei lavoratori che avessero bisogno di un nostro intervento, le nostre sedi sono sempre rimaste aperte per non lasciare nessuno da solo, soprattutto in questo difficile periodo".