Francesco Starace, AD del Gruppo Enel, ha ricevuto il prestigioso premio “Manager Utility Energia 2019”

Assegnato a Francesco Starace, Amministratore Delegato di Enel S.p.A., il premio “Manager Utility Energia 2019” da Management delle Utilities e delle Infrastrutture (MUI), rivista trimestrale fondata e diretta dal prof. Andrea Gilardoni dell’Università Bocconi.

Il vincitore è stato scelto con una votazione segreta ove l’elettorato attivo è costituito dai componenti dei Comitati della Rivista MUI, di cui fanno parte autorevolissimi docenti ed esponenti dell’industria. Ogni anno sono premiati manager distintisi per il contributo dato allo sviluppo del sistema elettrico. Il premio verrà consegnato il 29 aprile 2020 in occasione del webinar dell’Osservatorio sulle Utilities AGICI-Accenture “Utilities e nuove entranti nel settore energetico tra cooperazione e competizione”.

Francesco Starace è Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel S.p.A. dal maggio 2014. Starace è entrato a far parte del Gruppo Enel nel 2000, ricoprendo varie posizioni manageriali di primo piano, tra cui quella di Direttore dell’Area di Business Power (da luglio 2002 a ottobre 2005) e di Direttore della Divisione Mercato (da novembre 2005 a settembre 2008). Dal 2008 al 2014 è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel Green Power, società del Gruppo dedicata alla generazione di energia da fonti rinnovabili e tra i principali protagonisti nel settore delle rinnovabili a livello globale. Ha iniziato la sua carriera nella gestione della costruzione di impianti di generazione elettrica, inizialmente in General Electric, poi in ABB Group e successivamente in Alstom Power Corporation, come responsabile delle vendite globali per la Divisione turbine a gas. Francesco Starace ha ulteriormente consolidato la sua esperienza professionale a livello internazionale, lavorando negli Stati Uniti, in Arabia Saudita, Egitto e Svizzera. Ricopre numerosi incarichi in altre istituzioni e associazioni tra le quali: membro del Board del Politecnico di Milano, della Luiss e del Consiglio direttivo di Fulbright USA, componente dell’Advisory Board di Confindustria. Da giugno 2014 è membro dell’Advisory Board del Sustainable Energy 4 All delle Nazioni Unite e da maggio 2015 fa parte del Consiglio di Amministrazione del Global Compact delle Nazioni Unite. Da giugno 2017 a maggio 2019 è stato Presidente di Eurelectric, l’associazione di settore dell’industria elettrica a livello europeo. È Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana dal 24 Aprile 2018. Su invito della Rockefeller Foundation, da settembre 2019 l’Ingegner Starace è diventato membro della Global Commission to End Energy Poverty. Si è laureato in ingegneria nucleare presso il Politecnico di Milano.