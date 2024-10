Dopo Gusto Festival, ecco il Jazz: Moncalieri si conferma la città degli eventi [VIDEO]

Dopo il successo della seconda edizione di Gusto Festival, che ad ottobre ha richiamato in città migliaia di visitatori e turisti nel segno della buona tavola e delle tradizioni culinarie del territorio, a Moncalieri è iniziato il conto alla rovescia per il XXVII Jazz Festival, in programma dal 2 al 17 novembre.

Come di consueto, la kermesse è suddivisa in due sezioni principali: la prima Aspettando il Festival dal 2 al 13 novembre, la seconda il Festival vero e proprio in programma dal 14 al 17 novembre, con una serata conclusiva dedicata quest’anno ai 100 anni della radio.

Il jazz per diventare capitale della cultura

"Jazz per noi è visione della costruzione di una città. Veniamo dal mese di Gusto Festival, che declina l'enogastronomia con la cultura, ora il Moncalieri Jazz Festival prima dei funamboli di Cirko Vertigo e l'accensione del Natale. Perché questa è la città che si candida a diventare capitale italiana della cultura nel 2028", ricorda il sindaco Paolo Montagna.

L'assessora Antonella Parigi , come più tardi il presidente del Consiglio comunale Diego Artuso, ha sottolinea come questo festival sia "una eccellenza non solo di Moncalieri ma regionale, un appuntamento diventato nel corso degli anni di livello nazionale", con annessi complimenti per il direttore artistico Viola. "Il Moncalieri Jazz Festival tiene insieme l'istanza culturale con l'impatto sociale", aggiunge poi Parigi, sottolineando "il programma molto femminile di questa edizione della kermesse e la collaborazione con il premio Fred Buscaglione per lanciare nuovi talenti".

E il maestro Ugo Viola, vestito da micio per l'occasione, visto che il gatto è stato inserito nel logo dell'edizione 2024, ricordando che "il 17 novembre, giorno di chiusura della kermesse, è la giornata mondiale del gatto", ha poi svelato le novità dell'edizione 2024.

Si parte con la Notte Nera

L’evento Notte Nera – “Jazz a Corte” ritorna, grazie al successo riscosso nelle passate edizioni, dove più di diecimila persone hanno reso viva la città di Moncalieri con la loro grande energia partecipativa e collaborativa. 8 ore di musica no stop, nelle Corti e nei luoghi più suggestivi del Centro Storico di Moncalieri a partire dalle ore 17.00; 5 Corti – 3 Piazze – 3 Vie – 6 Locali; 18 Concerti originali; 100 musicisti da tutta Italia. Ormai la parola inter-azione è diventata il punto di forza dell'evento.

La giornata del 2 Novembre porterà come protagonista nelle corti di Moncalieri il Saxofono, in quanto quest’anno si celebrano i 210 anni dalla nascita di Adolphe Sax, inventore dello strumento. Ci saranno 5 corti diverse a fare da cornice alla musica, dedicando ogni corte ad un saxofonista che ha segnato la storia: il grande piemontese Gianni Basso, la prima saxofonista donna al mondo Madame Elise Hall (di cui ricorre quest’anno il centenario), il leggendario Charlie Parker, l’americano Gerry Mulligan e il recentemente scomparso Wayne Shorter.

Domenica il Green Jazz Day

Domenica 3 novembre spazio invece al “GREEN JAZZ DAY” che unirà la musica jazz agli ambienti green della Città. Nella mattinata ci sarà un concerto all’interno del Giardino delle Rose del Castello Reale in cui si esibirà il gruppo Mud Pie Blues la cui peculiarità è quella di suonare strumenti ricavati da materiale di riciclo. A cura della Pro Loco di Moncalieri ci sarà anche una degustazione di prodotti locali, rigorosamente serviti in materiali sostenibili e riciclabili. Nel pomeriggio ci si sposterà all’interno di un luogo del tutto suggestivo, storico di Moncalieri: i vivai Saracco. Qui si avrà l’occasione di ballare musica swing (Lindy Hop, Boogie, etc) all’interno di una location completamente immersa nel verde grazie alla collaborazione con la Scuola di Ballo di Lindy Hop “Turin Cats” accompagnati dal gruppo “A26” che suonerà musica dal vivo. Case e luoghi di riposo

Il Festival continuerà poi a muoversi grazie alla forza di un motto: “Il jazz che cura”. Sapere che l’azione musicale improvvisativa può essere utile per entrare a contatto come strumento di benessere e cura verso l’AUTISMO ha portato il Moncalieri Jazz Festival alla creazione di un progetto denominato “Jazz e autismo”. Nel 2023 ci siamo dedicati all’Alzheimer grazie all’apporto di una pratica innovativa denominata CircleActivities, ideata da Albert Hera, che quest’anno verrà utilizzata da lui insieme a Claudia Carletti nel Centro Diurno Colombetto di Moncalieri, in collaborazione con l’Unione dei Comuni Moncalieri, Trofarello, La Loggia, per far comprendere il potenziale della musica non tanto come terapia, ma come mezzo prima di tutto di benessere per una patologia come l’Autismo e i disturbi legati allo spettro autistico, sia agli operatori del centro che agli utenti.