Torna a colpire la 'banda dei bancomat': assaltato nella notte quello di via Torino a Nichelino

E' tornata in azione nella notte appena conclusa la 'banda dei bancomat', quella che nell'ultimo periodo aveva già dato l'assalto a diverse filiali anche delle poste, tra cui quella di Favria ad inizio ottobre.

La filiale Monte Paschi di Nichelino

Stavolta nel mirino (perché ci sono pochi dubbi che la matrice sia la stessa delle precedenti occasioni) è stata la filiale Monte dei Paschi di Siena di via Torino a Nichelino. L’allarme è scattato poco dopo le 3 di questa notte: i malviventi hanno utilizzato l'ormai ben collaudata tecnica della marmotta per far saltare in aria il bancomat con dell’esplosivo.

Ancora da quantificare il bottino

Il botto ha poi fatto scattare in automatico l'allarme e di conseguenza è partita la chiamata al 112, ma quando carabinieri e forze dell'ordine sono giunti sul posto dei ladri non vi era più traccia.

Ingenti i danni alla struttura, ancora da quantificare invece il bottino, proprio perché i ladri sono dovuti fuggire di gran corsa potrebbe anche essere stato piuttosto magro. Su quanto accaduto ora indagano i carabinieri di Nichelino.