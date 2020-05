Fase 2, i torinesi si riprendono i parchi: trionfo di passeggiate nel rispetto delle regole [VIDEO e FOTO]

Un’ora d’aria, pur mantenendo le distanze: la fase 2 nei parchi torinesi, quasi ovunque, si apre all’insegna del rispetto delle regole imposte dal Dpcm firmato dal primo ministro Giuseppe Conte e dall’ordinanza della sindaca di Torino, Chiara Appendino.

Complice la bella giornata di sole e il clima mite, dopo quasi due mesi di lockdown i cittadini si sono riappropriati nei parchi in maniera ordinata (tranne alcune eccezioni), senza prenderli d’assalto come molti temevano inizialmente. Un momento di svago tanto atteso, ma normato comunque da quella regola che viene ripetuta come un mantra: mantenere il distanziamento sociale, indossando la mascherina protettiva.

Tra runner, ciclisti, persone sui pattini e tantissimi bambini non manca chi, sdraiato sul prato, si è messo a prendere il sole in solitaria. Tanti i cani portati a passeggio dai padroni, che in attesa della riapertura delle aree a loro dedicate, si sono concessi passeggiate all’ombra degli alberi presenti nelle aree verdi. Chiuse ancora le aree gioco: i bimbi hanno quindi preferito i prati tanto alla Colletta quanto alla Pellerina e alla Tesoriera.

Chi si immagina i prati stracolmi di persone, per il momento, deve allontanare quest’immagine così normale la scorsa estate: i torinesi sono tornati nei parchi, è vero, ma senza affollarli. “Non è ammesso – ha spiegato la sindaca Chiara Appendino – creare assembramenti, riunirsi, fare pic-nic, sostare”. Oltre all’esercizio fisico in solitaria, è permesso attraversare il parco per una passeggiata ma non - ad esempio - sedersi sulle panchine o usarlo come luogo di ritrovo: continuano ad essere vietati gli sport collettivi.

Ecco perché le persone che hanno deciso di uscire per andare al parco, hanno trovato i controlli delle forze dell’ordine, con mezzi dei carabinieri e della polizia municipale impegnati nel pattugliare le aree verdi. In questi giorni di fase 2, è prevista inoltre la presenza di volontari della protezione civile, con il compito di fornire informazioni ai cittadini.

Sarà fondamentale quindi frequentarli senza però violare le disposizioni. Il rischio, infatti, è quello che in caso di mancata osservanza delle regole, la sindaca Appendino decida di chiudere nuovamente.