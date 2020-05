Via al take away in bar e ristoranti di tutto il Piemonte, tranne a Torino: il capoluogo dovrà aspettare sabato 9 maggio

Take away al via in tutto il Piemonte, ma non a Torino: il capoluogo dovrà infatti pazientare fino a sabato per avere l'ok. Per tutti gli altri, da questa mattina è di nuovo possibile acquistare cibo da asporto.

Significa che i cittadini potranno prenotare telefonicamente il pasto al loro ristorante preferito (o bar, gastronomia, rosticceria di fiducia) per poi recarsi di persona a ritirarlo e portarlo a casa. Una possibilità che fino a oggi era preclusa, al contrario della consegna a domicilio tramite un fattorino o un runner, che è sempre rimasta possibile. Saranno comunque sempre in vigore le regole di sicurezza, che impongono il distanziamento sociale e l'uso della mascherina. Quindi, occhio alle code.

L'ordinanza che dà il via libera al take away è valida per tutto il Piemonte, ma non per il capoluogo: per precauzione si è infatti deciso di "congelare" la posizione di Torino fino a sabato 9 maggio. Se la sperimentazione altrove di questi primi cinque giorni non presenterà criticità, da sabato anche il capoluogo avrà l'ok al cibo da asporto.

Resta salva la possibilità per i sindaci di assumere misure differenti in caso di eventuali criticità, vietando l'attività sull'intero territorio comunale o delimitandola su parti di esso.

Il ritiro del cibo da asporto sarà possibile dalle 6 alle 21.