Grimaldi (LUV): Usciti dagli ospedali dove finivano i malati Covid non autosufficienti? Potevano rientrare nelle RSA anche senza tampone negativo

"Mentre la Giunta regionale si adoperava nella ‘caccia al runner’, il virus silenzioso si preparava alla strage nelle RSA. Per questo motivo chiederemo, già nel prossimo Consiglio regionale, l'istituzione di una commissione di inchiesta". Così Marco Grimaldi, capogruppo di LUV in Regione Piemonte, sulla richiesta delle opposizioni di commissione d’inchiesta e sulla lettera della ASLTO3 che permette ai malati Covid di rientrare nelle RSA senza attendere la certificazione della guarigione, ovvero il tampone negativo.

"Nella lettera intestata ‘Regione Piemonte’ – continua Grimaldi – si legge tra l'altro della possibilità di accogliere nuovi ospiti senza obbligo di tampone e, soprattutto, con blande misure di sicurezza: stanza singola e misurazione della temperatura. La lettera della ASLTO3 certifica quello che diciamo da settimane: la sanità piemontese, per motivi organizzativi e per scelte sbagliate, non è stata in grado di tutelare i più deboli e chi ha continuato a lavorare per noi durante il lockdown. Da quanto abbiamo appreso questa lettera sarebbe datata 4 aprile, circostanza che aggraverebbe le responsabilità, in quella data si conosceva l’elevata contagiosità e la pericolosità del virus, specie nei soggetti più deboli”.

"Da un mese chiediamo verità e giustizia per i morti nelle RSA. Vogliamo sapere dove finivano i malati non autosufficienti dimessi dagli ospedali dal 20 Febbraio in poi. Da più di un mese le risposte degli Assessori alla Sanità e al Welfare, Luigi Icardi e Chiara Caucino, sono state prima evasive poi tranquillizzanti – ‘nessun malato Covid poteva entrare nelle RSA’, ‘esiste un piano alberghi’ – eppure nelle Case di riposo continuavano ad ammalarsi e morire".