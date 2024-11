A Torino c'è la casa senza finestre: si trova nel cuore della città, ma custodisce un mistero

In via Lagrange all'angolo con via Andrea Doria, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova, vi è un edificio che possiede una caratteristica estremamente particolare: è senza finestre .

Sì, avete capito bene. Le due facciate esterne, ossia quelle che danno su via Lagrange e via Doria, sono percorse a tutta lunghezza e senza soluzione di continuità, da ringhiere su cui si aprono porte finestre. Inizialmente, anche la facciata interna, quella che dà sul cortile, era aperta - caratteristica visibile ancora oggi per mezzo di pareti in legno - ma i proprietari decisero di chiuderla allo scopo di proteggersi dai cecchini e dai bombardamenti.