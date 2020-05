Coronavirus, opposizioni all'attacco: "Una commissione d'inchiesta sulla gestione della crisi Covid-19"

“Tutti i Gruppi di opposizione in Consiglio regionale firmeranno la richiesta di istituzione di una Commissione di inchiesta sulla gestione della crisi Covid-19”. Vanno all'attacco i rappresentanti dei gruppi d'opposizione in consiglio regionale: Domenico Ravetti (Pd), Sean Sacco (M5S), Marco Grimaldi (LUV), Mario Giaccone (Lista Monviso) e Silvio Magliano (Moderati).



“Bisogna fare chiarezza – proseguono gli esponenti dell’opposizione – sui provvedimenti e sulle procedure adottati in questi mesi di pandemia. E ci piacerebbe che la maggioranza condividesse questo obiettivo, esattamente come è accaduto in altre Regioni. La trasparenza e la volontà di dimostrare che è stato fatto tutto il possibile per affrontare una situazione così complessa dovrebbe essere interesse di tutti i Gruppi del Consiglio regionale. Sicuramente è un interesse di tutti i cittadini”.



E sia Giacomo Portas, leader dei Moderati, che Silvio Magliano, presidente del Gruppo Consiliare, esprimono "soddisfazione per la responsabilità politica dimostrata in Consiglio Regionale dalle Minoranze, che non hanno richiesto le dimissioni da parte di Luigi Genesio Icardi". "Pretendere un passo indietro da parte dell'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte sarebbe stato assurdo in un momento nel quale, al contrario, abbiamo bisogno di stabilità e continuità. La Sanità non può essere privata della sua guida in una fase ancora delicatissima. I Moderati lo sostengono da sempre. Siamo contenti quindi che neanche le altre forze di Minoranza abbiano richiesto dimissioni o passi indietro. Chiediamo invece con forza che sia istituita al più presto la Commissione di Inchiesta, per rispondere a una non più rimandabile urgenza di trasparenza e per fare luce sulle tante criticità emerse in questi tre mesi, criticità che non devono e non dovranno ripetersi mai più in futuro".