Coronavirus, le guide turistiche scrivono alla Regione: "Niente aiuti a fondo perduto: proponiamo uno scambio"

"In queste settimane stiamo vivendo una crisi epocale che rischia di mettere davvero in ginocchio il comparto del turismo, ed in particolare il settore della guide turistiche, degli accompagnatori turistici e dei professionisti del turismo in generale. Abbiamo ricevuto solo disdette di servizi e allo stato attuale non è nemmeno più certo che il nostro lavoro possa riprendere tanto presto. Il nostro timore è che non ricominceremo a lavorare a pieno regime almeno fino a quando non si troverà una cura o un vaccino. Già oggi la nostra situazione è drammatica, perché siamo a ‘reddito zero’ da oltre due mesi e abbiamo anche difficoltà ad incassare il pagamento delle fatture emesse tra la fine dello scorso anno e l’inizio di questo. Per molti colleghi monoreddito vuol dire essere già privi della liquidità per sopravvivere e a questo si aggiunge che non tutti hanno ancora ricevuto i 600 euro promessi".

E' un quadro drammatico - simile a quello di molti altri settori, comprese le agenzie di viaggio di cui abbiamo scritto pochi giorni fa - quello che tratteggia Federagit-Confesercenti, per voce della sua presidente Micol Caramello. E' il racconto di quanto stanno vivendo in questo periodo così difficile le guide turistiche. Che però non si vogliono dare per vinte.