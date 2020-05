Detenuto al carcere di Ivrea aggredisce gli agenti. Il sindacato: "Servono pene aggravanti"

Un detenuto nel carcere di Ivrea è stato trovato in possesso di una macchinetta per tatuaggi e, nel corso del controllo, ha aggredito gli agenti della polizia penitenziaria. A riportare la notizia è il il sindacato autonomo Sarap. Il recluso, di origine marocchina, una volta negli uffici, ha scagliato sedie e scrivanie contro gli agenti, rimasti lievemente feriti.

"Cogliamo l'occasione - spiegano il segretario regionale Salvatore Fantasia e il suo vice Mattia Frau - per sollecitare un intervento dei vertici per cercare di garantire il personale e fare in modo che chi si rende protagonista di simili episodi venga punito con pene aggravanti, salvaguardando l'incolumità di chi lavora in contesti già difficoltosi".