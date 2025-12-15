L'imam Mohamed Shahin è libero: per la Corte d'Appello può uscire dal Cpr di Caltanissetta

L'imam Mohamed Shahin è libero. La Corte d'appello di Torino ha accolto la richiesta degli avvocati e ha disposto l'immediata liberazione dal Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Caltanissetta.

Ad annunciare la novità sono i legali, che spiegano come Shahin esca dal Cpr "come richiedente asilo". L'imam aveva chiesto l'asilo politico, dopo che gli è stato revocato il permesso di soggiorno. L'Egitto è infatti un regime autoritario che reprime il dissenso interno con torture, incarcerazioni arbitrarie e sparizioni misteriose e Mohamed Shahin si è sempre espresso contro il presidente Al-Sisi.

Se fosse stato rimandato nel paese nordafricano, è la tesi di chi ha dal primo giorno la sua liberazione, avrebbe rischiato concretamente di essere messo in galera e torturato.

L'imam di via Saluzzo

Sposato e padre di due bambini nati a Torino, città in cui vive da vent'anni, è finito nel mirino delle autorità dopo un intervento pronunciato al megafono durante un corteo a favore del popolo palestinese. Era una manifestazione in cui si celebrava il cessate il fuoco temporaneo nella striscia di Gaza, a pochi giorni dall'anniversario del 7 ottobre. Le sue parole pubbliche, relative a quell'attacco nei confronti di Israele, secondo le autorità, avrebbero superato la soglia tollerata, scatenando l’iter per la sua espulsione. Il fermo era arrivato lo scorso 24 novembre. Ma oltre le dichiarazioni non è emerso quali fossero gli altri reati contestati all'imam. Anche perché il fascicolo era stato secretato nonostante i legali di Shahin avessero sempre dichiarato come negli atti forniti non vi sia mai stato alcun riferimento formale al segreto di Stato.



La solidarietà

Il caso aveva immediatamente scaturito una grande mobilitazione cittadina su diversi fronti per sostenere la liberazione della guida spirituale che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per il quartiere. Lo stesso quartiere che ha unito le diverse anime (dalla chiesa valdese, all'associazionismo più laico) e che ha chiesto giustizia sul decreto di espulsione. Ma la solidarietà si era estesa con manifestazioni organizzate non solo a Torino (l'ultima appena due giorni fa), ma in tutta Italia.



Il caso arrivato in Parlamento

A sostenere la causa anche due interrogazioni parlamentari presentate da Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle che richiedevano un accesso al dossier secretato dal Viminale. Il deputato Marco Grimaldi (Avs) aveva chiesto chiarimenti su un provvedimento ritenuto grave e opaco sospettando come l'espulsione fosse motivata politicamente, ma priva di adeguata istruttoria. Anche Chiara Appendino e Antonino Iaria (M5S) avevano denunciato i rischi per Shahin, cittadino integrato e incensurato, che potrebbe, però, aver avuto vita non facile in caso di espulsione in Egitto.