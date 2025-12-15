Finge di essere stato investito sulle strisce pedonali per poi truffare il malcapitato automobilista: arrestato

Fingeva di essere stato investito per estorcere denaro agli automobilisti. Un uomo di sessant’anni, italiano, è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia Locale.

Il truffatore, ignaro di essere sotto osservazione, ha tentato un finto investimento proprio davanti agli agenti del Reparto Operativo Speciale della Polizia Locale. L’uomo si trovava in corso Bolzano quando una pattuglia in borghese lo ha riconosciuto e ha iniziato a seguirne discretamente i movimenti.

Gli agenti lo hanno visto prima armeggiare attorno a un ginocchio, quindi appostarsi tra le auto lungo corso Vittorio Emanuele. Al passaggio di una utilitaria, ha colpito il veicolo con un calcio nella parte posteriore. Subito dopo, fingendo dolore, ha raggiunto il conducente fermatosi al semaforo successivo, sostenendo di essere stato investito sulle strisce pedonali.

La scena si è svolta interamente sotto lo sguardo degli agenti, che hanno continuato a monitorare la situazione. L’uomo ha chiesto di essere soccorso ed è salito a bordo dell’auto, dove ha convinto il conducente che l’urto avesse danneggiato i suoi pantaloni, acquistati – a suo dire – il giorno precedente. In questo modo è riuscito a ottenere 140 euro dall’automobilista, ancora scosso dall’accaduto.

Una volta sceso dall’auto con il denaro in mano, è stato immediatamente fermato dagli agenti, che non lo avevano mai perso di vista. Il conducente ha confermato la richiesta di risarcimento e la consegna del denaro, sporgendo querela. La somma è stata restituita alla vittima e l'uomo è stato arrestato.

Durante il controllo, gli agenti hanno sequestrato una spugnetta, ritenuta utile a simulare finte ferite.