Con gli arredi Castellani Shop più efficienza e sicurezza in azienda

L’efficienza è una necessità nel lavoro. E in ogni contesto produttivo, dall’industria all’ufficio, gli arredi contribuiscono al raggiungimento del risultato. A condizione però di scegliere prodotti progettati seguendo principi di funzionalità e usabilità. Un approccio che nell’offerta di Castellani Shop (www.castellanishop.it) si coniuga alla qualità che solo il Made in Italy può garantire.

E-commerce di scaffalature metalliche e soluzioni d'arredamento, Castellani Shop propone esclusivamente arredi per negozio, ufficio e industria realizzati da Castellani Srl, azienda leader della Toscana e attiva nel settore da oltre 60 anni.

Tra le molte ragioni per scegliere Castellani Shop, c’è la produzione completamente italiana. L’intero ciclo produttivo si svolge nelle strutture di Castellani Srl, come conferma la certificazione MUN (Marchio Unico Nazionale). Durevolezza e affidabilità sono altri due tratti distintivi dell’offerta, composta da articoli realizzati nel rispetto delle norme e dei regolamenti in materia di qualità e sicurezza.

La proposta comprende banchi da lavoro, armadi officina, arredo mensa, scaffalature metalliche da magazzino, sedie da ufficio, scrivanie, librerie, cassettiere, cartelliere metalliche. Ma anche arredamento per negozi come banconi, scaffalature metalliche a parete e a centro stanza, scaffali componibili, vetrine espositive e allestimenti completi per negozi.

A tutto ciò si aggiungono i dispositivi di protezione Covid-19: divisori parafiato per banconi, scrivanie, tavoli mensa, parrucchieri, ristoranti, hotel. Prodotti ad hoc per affrontare nella massima sicurezza l’attuale emergenza sanitaria.

Bisogno di un progetto su misura? L’Ufficio Tecnico di Castellani srl offre un servizio di progettazione di ambienti con soluzioni moderne e innovative. Basta inviare un’e-mail all’indirizzo commerciale@castellanisrl.it. Chi invece ricerca singoli arredi a misura del proprio ambiente di lavoro, non rimarrà deluso dalle scaffalature personalizzabili di Castellani Shop, per negozio e magazzino.

L’offerta di Castellani srl: assistenza dedicata, ordini telefonici e clienti soddisfatti

L’acquisto su Castellani Shop avviene sfruttando metodi di pagamento privi di rischi (bonifico bancario, carta di credito o PayPal) e le spedizioni in Italia sono gratuite per ordini superiori a 500 € + IVA. Le certificazioni aziendali UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 9001:2015 e OHSAS 18001:2007 ribadiscono il valore della proposta.

Castellani Shop mette il cliente al primo posto, lavorando ogni giorno per migliorare i processi aziendali e fornire un servizio sempre eccellente. E le recensioni (certificate da Feedaty, Google e Trovaprezzi.it) non lasciano dubbi sulla soddisfazione della clientela.

Per qualsiasi richiesta di informazioni, il servizio di assistenza è accessibile via e-mail (info@castellanishop.it) e telefono (0587.748052), oppure sfruttando l’apposito form nella pagina “Contatti”. Il supporto è attivo da lunedì a venerdì (dalle 8:00 alle 16:30) e consente di effettuare ordini telefonici.