Al Cinema Agnelli, tre serate evento per presentare il film che racconta la vita di Don Oreste Benzi

Il doc-film racconta la vita e le battaglie di don Oreste Benzi, il “parroco dalla tonaca lisa”, fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII e che, grazie alla forza della sua Fede, al suo coraggio e all’incrollabile convinzione che ogni vita ha il diritto di esistere, è riuscito a cambiare la storia di migliaia di persone.

Il documentario prodotto dalla “Coffee Time Film” di Rimini, casa di produzione cinematografica indipendente nella quale lavorano persone cresciute accanto a don Oreste, è realizzato grazie al sostegno della Film Commission Emilia–Romagna, del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e di alcune aziende del territorio che hanno scelto di investire nel progetto: Coop. Sociale “La Fraternità”, Coop. Sociale “Il Calabrone – Cremona”, Coop. Sociale “Comunità Papa Giovanni XXIII”, la Società “Vertical S.r.l.”, “Gruppo Società Gas Rimini S.p.a.”





La regia è di Kristian Gianfreda al suo secondo lungometraggio cinematografico dopo l’esordio nel 2019 con il film “Solo cose belle. Oltre al regista, firmano il documentario Giacomo Giubilini, sceneggiatore e consulente editoriale Rai e Miriam Febei della Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII e collaboratrice di Coffee Time Film.

Alla fotografia e alla macchina da presa Luca Nervegna, Matteo Parisini al montaggio e la colonna sonora originale è di Daniele Torri e Matteo Santini.

La trama

Primi anni ’70: don Benzi è un sognatore visionario convinto di poter cambiare il mondo, ma nessuno gli dà credito. Con l’aiuto di un gruppo di volontari sgangherati realizza progetti e apre case di accoglienza in Italia e nel mondo. In particolare, negli anni ’90, Don Oreste, nonostante le critiche e l’incredulità della gente, porta alla luce il dramma della prostituzione schiavizzata. Da quel momento fino alla sua morte, nel 2007, don Oreste non ha mai smesso di lottare per gli ultimi della società.