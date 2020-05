Patrimonio Italiano: per Assocastelli Torino scelto Dario Savarino

Nel team di Assocastelli Torino figurano Cesare Mosso broker immobiliare tra i più conosciuti e Patrizia Bugnano avvocato del patrimonio che in passato è stata assessore provinciale e successivamente senatrice.

E poi ancora Piergiorgio Mangialardi che in città è noto per essere il patron dell’Hotel Golden Palace nonché presidente della catena alberghiera Allegroitalia (oltre 15 hotels in tutta la penisola) che recentemente è stato nominato presidente dell’Associazione Alberghi Storici d’Italia.