Il presidente 4 scrive alla Città di Torino:"Più sburocratizzazione sui dehors"

Con una lettera, indirizzata agli assessori a commercio e bilancio della Città di Torino Alberto Sacco e Sergio Rolando, il presidente della Circoscrizione 4 Claudio Cerrato ha inoltrato alcune proposte sulla ripartenza delle varie attività in base alle istanze emerse durante le ultime commissioni, sia a livello territoriale che centrale.

La prima riguarda la sburocratizzazione delle procedure: “Si ritiene particolarmente importante - si legge - un percorso di semplificazione burocratica, sperando che diventi principio permanente di rapporto verso la pubblica amministrazione. Per fare esempi concreti si ritiene eccessiva la richiesta di un progetto redatto da un professionista abilitato per i dehors semplici di categoria D1 e D2”.

Le richieste riguardano anche tempi certi di attuazione: “Ritengo positivi – prosegue - l'azzeramento del canone per l'occupazione del suolo pubblico, l'aumento delle superfici concesse e la possibilità di richiederne la fruizione esclusiva anche a categorie di non somministrazione. Sarebbe altrettanto importante concretizzare tale disposizione per permettere di avere il tempo necessario agli esercenti di organizzarsi; i tempi di esame, al presentarsi di molteplici e innumerevoli domande, preoccupano”.

Cerrato, infine, propone l'istituzione di gruppi di lavoro: “Per rivedere l'utilizzo – conclude - e la fruizione dello spazio pubblico le proponiamo la convocazione di conferenze di servizi per ogni Circoscrizione o per temi: i più importanti sui quali chiediamo un confronto sono i mercati e l'individuazione di aree che potrebbero essere oggetto di possibili interventi di pedonalizzazione”.