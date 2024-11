Il venerdì nero dei trasporti (non solo) a Torino: sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici e senza le fasce di garanzia

Oggi, 8 novembre, sia annuncia un venerdì nero per chi deve andare a scuola o al lavoro servendosi dei mezzi pubblici. A Torino e in tutta Italia è in programma uno sciopero, cui hanno aderito tutte le sigle sindacali, che rischia di lasciare fermi nei depositi bus e tram, complicando la vita dei pendolari, visto che non verranno neppure rispettate le cosiddetta fasce di garanzia.

Prevista una copertura del 30% del servizio

Le aziende del trasporto pubblico locale hanno comunicato all’assessorato ai Trasporti della Regione che l’8 novembre in occasione dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna e’ prevista la copertura del servizio al 30% ma non fasce orarie di tutela per l’utenza. Lo comunica in una nota l’assessorato precisando che venerdì potrebbero, pertanto, verificarsi gravi disservizi che metteranno a rischio i collegamenti, anche quelli scolastici.

Cosa cambia per raggiungere gli aeroporti

Lo sciopero indetto per la giornata odierna, si legge in una nota, come previsto dalla normativa di settore in materia, consentirà ai lavoratori del comparto di partecipare ad una manifestazione unitaria, con modalità di adesione allo sciopero tale da prevedere obbligatoriamente la garanzia dei soli trasporti ‘assolutamente indispensabili’ per la generalità degli utenti nonché di quelli specializzati di particolare rilevanza sociale, quale il trasporto dei disabili e i mezzi scuolabus relativi alle scuole materne ed elementari.

Sono comunque, conclude la nota, garantiti per tutta la giornata i servizi da e per l’Aeroporto di Malpensa e il servizio da Torino per Caselle Aeroporto sia diretto sia stradale nelle fasce di garanzia.

Metropolitana e mezzi pubblici

Nel capoluogo piemontese e prima cintura Gtt annuncia che saranno parzialmente assicurate, dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15, la metropolitana e le seguenti linee: 2 - 3 - 4 - 4N - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 18 - 35 - 36 - 55 - 68. Su queste tratte circoleranno il 30% dei pullman e tram. Lo sciopero potrà avere ripercussioni anche sui diversi servizi gestiti da GTT, con conseguenti possibili disagi per la clientela. Sempre dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15, l'apertura dei centri di servizio e altri sportelli sarà garantita al 30%. I mezzi extraurbani circoleranno da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30. Per conoscere le corse garantite clicca qui. Negli altri orari i mezzi pubblici potrebbero non viaggiare. Attesi disagi e problemi per chi viaggia