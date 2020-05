Il rapporto tra Città di Torino e Disability Manager, dibattito in Consiglio

Il Consiglio comunale ha discusso oggi pomeriggio l'interpellanza generale sottoscritta da 13 consiglieri di minoranza (prima firmatario, Francesco Tresso) sul tema del “mancato coinvolgimento della figura del disability manager in una pianificazione del trasporto pubblico, della logistica, e della mobilità privata in una fase di ripartenza a valle dell'emergenza per il COVID-19”.

Per la Giunta è intervenuto l’assessore Marco Giusta: “Il confronto con il dottor Franco Lepore, Disability manager della Città di Torino, è attivo in molti campi fondamentali dell'azione amministrativa. Molti assessori si sono confrontati e si confrontano regolarmente, come l’assessore Unia, soprattutto nei temi del Verde pubblico, l’assessore Sacco e l’assessore Schellino.

"Riguardo il tema dei trasporti, l’assessore ha ricordato che nelle ultime settimane GTT ha coinvolto Lepore in una serie di confronti riguardo l'emergenza COVID-19 e sono state esaminate le tante criticità da risolvere in questa fase. Negli ultimi giorni in particolare, per i disabili visivi, si sta esaminando con tutti i soggetti istituzionali e il disability manager la possibilità di concedere (negli autobus) l'uso della porta anteriore per la salita e la discesa.

"Ma più in generale il rapporto del dottor Lepore con l’assessorato non si è mai interrotto, come testimoniano i molti incontri avvenuti in questo periodo complesso. Il rapporto tra la Città e un disability manager è un rapporto importante", ha concluso l’assessore.

Al dibattito sono intervenuti i seguenti consiglieri comunali:

Francesco Tresso (Lista civica per Torino): Sorrido. Perché risponde lei assessore Giusta? Non è corretto il comportamento della Giunta: non è lei l’assessore competente, era stato annunciato l’intervento dell’assessore Lapietra. E infatti la sua risposta è stata generica ed elusiva.

Il disability manager non è stato coinvolto nei temi del trasporto pubblico da parte dell’assessore ai trasporti come da parte degli altri assessori. Manca la coprogettazione e si trascurano le potenzialità di una figura voluta e dimenticata, prezioso tramite con il mondo delle associazioni.

Silvio Magliano (Moderati): Rimango di stucco nel sentire la risposta dell’assessore Giusta al quale ricordo che l’istituzione del Disability manager è un’iniziativa avviata nella passata consiliatura. Vi sono stati ritardi nella costituzione da parte della Giunta; oggi Lepore non è coinvolto nella progettazione e si perdono opportunità per migliorare i tempi e le azioni della macchina comunale. Mi aspettavo scuse pubbliche e invece nessuno lo ha fatto. La Giunta si limita a parlare del tema ma in realtà non fa nulla per migliorare la vita dei disabili, che in questo periodo ha subito angherie pesantissime.

Lorenza Patriarca (Pd): La vicenda è emblematica dello stile politico di questa amministrazione. Si nomina una figura e non si agisce. Il disability manager in realtà non è mai coinvolto, si agisce frettolosamente e poi si rimproverano le minoranza quando protestano. La nostra città ha da sempre una tradizione di attenzione al mondo della disabilità che invece si sta perdendo.

Giovanna Buccolo (M5S): In una seduta di Commissione ricordo che sono stati illustrati gli interventi della Fase2 per il Covid 19 in materia. Sono stati predisposti messaggi audio e video attraverso i social e percorsi tattili per gli ipovedenti. La consigliera si è detta dispiaciuta per il tardivo coinvolgimento del Disability manager, ma ha sottolineato che non si può affermare che non ci sia attenzione dell'Amministrazione verso le persone disabili.

Enzo Lavolta (PD): Mi chiedo a che punto sia la Città in questa fase. Il Disability manager è una figura fondamentale che raccoglie le istanze di ogni cittadino disabile, delle famiglie e di ogni ente che si occupa di rendere accessibile la città. Evidenzio - ha aggiunto - una netta discontinuità con l'Amministrazione precedente.

Federica Scanderebech (Rinascita Torino): Il Disability manager ha presentato da tempo gli interventi da predisporre, ma si trova sempre a rincorrere l'Amministrazione mentre le cose dovrebbero funzionare al contrario.

In replica, l’assessore Marco Giusta, ha ribadito come l'attenzione della Città al mondo della disabilità sia molto elevata; se talvolta vi sono delle dimenticanze interveniamo immediatamente. E non trovo corretto - ha aggiunto - pensare che il nostro assessorato ai trasporti non sia attento ai temi della disabilità; sono sentite le associazioni ed esiste una concertazione preventiva, e il disability manager è coinvolto nella progettazione per colmare lacune e ridefinire azioni.