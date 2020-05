Nicco (FdI): "Il pronto soccorso di Carmagnola deve riaprire a breve"

"Oggi, lunedì 18 maggio, ho ricordato all’assessore regionale alla sanità Luigi Icardi il suo impegno a riaprire anche nelle ore notturne il pronto soccorso di Carmagnola al termine dell’emergenza Covid, per la quale io stesso ho presentato una interpellanza in Consiglio Regionale", ha dichiarato il Consigliere regionale di FdI Davide Nicco.

"Ho ricordato all’assessore l’importanza, peraltro da lui ben conosciuta, dell’importanza del primo soccorso nell’area del Carmagnolese, in quanto i residenti non possono a regime essere costretti a percorrere decine di chilometri per arrivare nel pronto soccorso più vicino a Moncalieri. Al termine dell’incontro ho ricevuto dall’assessore la completa ed assoluta rassicurazione che la riapertura notturna avverrà a brevissimo termine, appena sarà confermato il calo dei contagi, quindi presumibilmente tra pochi giorni".

"L’assessore Icardi mi ha inoltre delegato a comunicare a suo nome questa notizia ai Comuni ed ai cittadini della zona. Credo che gli abitanti del carmagnolese possano essere soddisfatti della conferma dell’impegno e dei tempi brevi in cui esso sarà mantenuto, anche se ovviamente la soddisfazione sarà piena appena vedremo tutti concretamente aperto il pronto soccorso anche di notte".

"In ogni caso, se l’apertura tardasse, cosa che allo stato attuale mi sento di escludere, sarò io stesso a rivendicarla con forza all’assessore Icardi in Consiglio Regionale, perché il pronto soccorso di Carmagnola deve rimanere aperto e rimarrà aperto anche di notte", conclude Nicco.