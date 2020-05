Cirio e Gabusi scrivono alla ministra De Micheli: "Sollecitiamo nomina commissari per completamento grandi opere strategiche"

"I nostri cantieri sono pronti per riprendere a lavorare in sicurezza e dare al territorio il loro contributo di sviluppo nella realizzazione di piccole e grandi opere. Proprio a queste ultime facciamo riferimento per sollecitare il suo indispensabile intervento nella nomina dei Commissari per le grandi opere annunciato a marzo". Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore ai trasporti Marco Gabusi in una lettera inviata oggi alla ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli. Il riferimento è a tre opere strategiche per il territorio: il completamento dell’autostrada Asti Cuneo, la realizzazione della Pedemontana piemontese e le opere di compensazione sulla TAV.

"Abbiamo bisogno di regole e poteri speciali per poterle realizzare in tempi immediati - spiegano - , perché la pazienza che i piemontesi hanno dimostrato in tutti questi anni è ormai finita".

"Come abbiamo già segnalato - continuano -, vorremmo che le regole del ponte Morandi venissero attuate anche per queste tre grandi infrastrutture, posizione condivisa recentemente anche dal suo collega di Governo, il ministro Patuanelli".

E concludono: "La nomina di un Commissario per ognuna di queste opere consentirebbe di procedere da subito con i lavori già approvati e finanziati e di cui il territorio ha grandissimo bisogno, ormai da troppi anni".